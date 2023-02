Nebraska WBB vs Michigan Game Thread

Nebraska Cornhuskers (14-10, 6-7 Big Ten) at 12/14 Michigan Wolverines (19-5, 9-4 Big Ten)

Sunday, February 12, 2023, Noon (CT)

Crisler Center - Ann Arbor, Michigan

Live Video: B1G+

Live Radio: Huskers Radio Network (11:45 a.m.) Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (107.3 FM), Omaha (590 AM), Huskers.com, Huskers App

Nebraska Cornhuskers (14-10, 6-7 Big Ten)

34 - Isabelle Bourne - 6-2 - Jr. - F - 11.5 ppg, 6.4 rpg

40 - Alexis Markowski - 6-3 - So. - C/F - 12.2 ppg, 9.7 rpg

1 - Jaz Shelley - 5-9 - Jr. - G - 12.5 ppg, 4.5 rpg

4 - Sam Haiby - 5-9 - Gr. - G - 10.5 ppg, 5.6 rpg

42 - Maddie Krull - 5-9 - So. - G - 5.7 ppg, 2.0 rpg

Off the Bench

21 - Annika Stewart - 6-3 - So. - F - 6.0 ppg, 3.2 rpg

14 - Callin Hake - 5-9 - Fr. - G - 5.1 ppg, 1.4 rpg

15 - Kendall Moriarty - 6-1 - So. - G - 3.4 ppg, 1.8 rpg

44 - Maggie Mendelson - 6-5 - Fr. - F/C - 2.8 ppg, 2.1 rpg

32 - Kendall Coley - 6-2 - So. - F/G - 1.8 ppg, 1.5 rpg

2 - Trinity Brady - 5-11 - Jr. - G - 2.6 ppg, 1.9 rpg

3 - Allison Weidner (Out) - 5-10 - So. - G - 10.2 ppg, 6.2 rpg

Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998) Seventh Season at Nebraska (110-94); 16th Season Overall (303-203)

12/14 Michigan Wolverines (19-5, 9-4 Big Ten)

33 - Emily Kiser - 6-3 - Gr. - F - 16.1 ppg, 7.0 rpg

44 - Cameron Williams - 6-3 - Jr. - F - 6.6 ppg, 3.9 rpg

3 - Maddie Nolan - 5-11 - Sr. - G - 8.3 ppg, 3.6 rpg

5 - Laila Phelia - 6-0 - So. - G - 17.0 ppg, 3.9 rpg

32 - Leigha Brown - 6-1 - Sr. - G - 17.7 ppg, 5.1 rpg

Off the Bench

10 - Jordan Hobbs - 6-3 - So. - G - 4.3 ppg, 2.0 rpg

11 - Greta Campschroeder - 6-0 - So. - G - 3.8 ppg, 2.7 rpg

22 - Chyra Evans - 6-2 - Fr. - F - 2.3 ppg, 2.3 rpg

20 - Alyssa Crockett - 6-2 - Fr. - F - 1.7 ppg, 1.2 rpg

30 - Elise Stuck - 6-1 - Jr. - G/F - 1.5 ppg, 1.8 rpg

24 - Michelle Sidor - 5-9 - Sr. - G - 1.0 ppg, 1.0 rpg

12 - Ari Wiggins - 5-8 - So. - G - 0.7 ppg, 0.8 rpg

13 - Kate Clarke - 6-1 - Fr. - G - 0.5 ppg, 0.2 rpg

Head Coach: Kim Barnes Arico (Montclair State, 1993) 11th Season at Michigan (237-114); 27th Season Overall (507-320)