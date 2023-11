1 Nebraska Volleyball vs #16 Penn State Watch Thread

#1 University of Nebraska (21-0) vs. #16 Penn State University (15-6)

When: Friday, November 3rd, 2023, 7:30 PM (CDT)

Where: University Park, PA

Video: BTN/FoxSports

Radio: Husker Radio Network

Live Stats

After the match:

The B1G Story: Nebraska Volleyball airs at 9:30 pm (CDT) November 3rd on BTN

#1 Nebraska (21-0, B1G 12-0)

#2 Bergen Reilly 6’1” FR S

#5 Bekka Allick 6’4” SO MB

#6 Laney Choboy 5’3” FR DS/Libero

#7 Maisie Boesiger 5’6” SO DS/Libero

#8 Lexi Rodriguez 5’5” JR DS/Libero

#9 Kennedi Orr 6’0” JR S

#10 Caroline Jurevicius 6’2” FR OH

#11 Hayden Kubik 6’2” SO OH

#13 Merritt Beason 6’4” JR OH

#14 Ally Batenhorst 6’5” JR OH

#15 Andi Jackson 6’3” FR MB

#22 Lindsay Krause 6’4” JR OH

#27 Harper Murray 6’2” FR OH

#44 Maggie Mendelson 6’5” SO MB

#16 Penn State (15-6, B1G 9-3)

#1 Taylor Trammell 6’2’’ SR MB

#2 Maddy Bilinovic 5’7’’ SR L

#3 Gillian Grimes 5’6’’ SO L

#5 Mac Podraza 6’2’’ SR Setter

#8 Camryn Hannah 6’2’’ SR RS

#9 Jess Mruzik 6’1’’ SR OH

#10 Anjelina Starck 6’2’’ JR OH

#17 Zoe Wetherington 6’2’’ SR OH

#19 Alexa Markley 6’2’’ SO OH

#20 Allie Holland 6’3’’ SR MB

Other NCAA Matches Tonight:

#17 Creighton beat DePaul 3-0

Minnesota vs Ohio State on BTN

#2 Stanford vs #5 Washington State

#4 Louisville vs Georgia Tech

#10 Tennessee vs Florida

Army West Point vs Loyola University Maryland