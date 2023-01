Nebraska WBB vs Maryland Game Thread

Nebraska Cornhuskers (12-7, 4-4 Big Ten) vs. 11/11 Maryland Terrapins (15-4, 6-2 Big Ten)

Sunday, January 22, 2023, 1 p.m. (CT)

Pinnacle Bank Arena - Lincoln, Nebraska

Live TV: Nebraska Public Media - Larry Punteney (PBP), Kara Graham (Analyst)

Live Video: B1G+

Live Radio: Huskers Radio Network (12:45 p.m.) - Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (107.3 FM), Omaha (590 AM), Huskers.com, Huskers App

Special Event: Alumni Day

34 - Isabelle Bourne - 6-2 - Jr. - F - 10.9 ppg, 6.7 rpg

40 - Alexis Markowski - 6-3 - So. - C/F - 12.7 ppg, 9.3 rpg

1 - Jaz Shelley - 5-9 - Jr. - G - 13.1 ppg, 4.1 rpg

4 - Sam Haiby - 5-9 - Gr. - G - 8.8 ppg, 4.3 rpg

42 - Maddie Krull - 5-9 - So. - G - 5.2 ppg, 1.7 rpg

Off the Bench

21 - Annika Stewart - 6-3 - So. - F - 6.0 ppg, 3.2 rpg

14 - Callin Hake - 5-9 - Fr. - G - 5.3 ppg, 1.5 rpg

44 - Maggie Mendelson - 6-5 - Fr. - F/C - 4.0 ppg, 2.9 rpg

15 - Kendall Moriarty - 6-1 - So. - G - 3.9 ppg, 1.8 rpg

32 - Kendall Coley - 6-2 - So. - F/G - 2.0 ppg, 1.5 rpg

2 - Trinity Brady - 5-11 - Jr. - G - 2.6 ppg, 1.9 rpg

3 - Allison Weidner (Out) - 5-10 - So. - G - 10.2 ppg, 6.2 rpg

Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998)Seventh Season at Nebraska (108-91); 16th Season Overall (301-200)

11/11 Maryland Terrapins (15-4, 6-2 Big Ten)

13 - Faith Masonius - 6-1 - Sr. - G/F - 7.1 ppg, 4.7 rpg

0 - Shyanne Sellers - 6-2 - So. - G - 14.6 ppg, 4.9 rpg

1 - Diamond Miller - 6-3 - Sr. - G - 18.7 ppg, 6.6 rpg

10 - Abby Meyers - 6-0 - Sr. - G - 13.7 ppg, 4.9 rpg

12 - Elisa Pinzan - 5-8 - Gr. - G - 3.9 ppg, 1.5 rpg

Off the Bench

5 - Brinae Alexander - 6-0 - Sr. - G/F - 9.5 ppg, 3.6 rpg

3 - Lavender Briggs - 6-1 - Sr. - G - 6.4 ppg, 4.5 rpg

11 - Gia Cooke - 5-9 - Fr. - G - 3.2 ppg, 0.5 rpg

24 - Bri McDaniel - 5-10 - Fr. - G - 2.5 ppg, 1.6 rpg

15 - Mila Reynolds - 6-3 - Fr. - G/F - 1.4 ppg, 1.2 rpg

2 - Ava Sciolla - 6-0 - Fr. - G - 0.3 ppg, 1.3 rpg

21 - Emma Chardon - 6-2 - So. - F - 0.0 ppg, 0.0 rpg

Head Coach: Brenda Frese (Arizona, 1993) 21st Season at Maryland (550-144); 24th Season Overall (607-174)