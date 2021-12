NCAA Volleyball Tournament Second Round Open Thread

#10 Nebraska (22-7, B1G 15-4) vs Florida State (20-9)

When: Saturday, December 4, 2021, 7:00 pm (CT)

Where: Lincoln, NE

Video: ESPN+

Radio: Husker Sports Network - Lincoln (B107.3 FM); Omaha (AM 590); Huskers.com; Huskers App

University of Nebraska (22-7, B1G 15-4)

#1 Nicklin Hames 5’10’’ SR Setter

#2 Kenzie Knuckles 5’8’’ JR DS

#3 Kayla Caffey 6’0’’ SR MB

#4 Anni Evans 5’9’’ SO Setter/Serving Specialist

#6 Keonilei Akana 5’9’’ SO DS

#7 Rylee Gray 6’4’’ FR MB

#8 Lexi Rodriguez 5’5’’ FR Libero

#9 Kennedi Orr 6’0’’ FR Setter

#10 Madi Kubik 6’3’’ JR OH

#11 Lexi Sun 6’2’’ SR OH

#13 Whitney Lauenstein 6’2’’ FR OH

#14 Ally Batenhorst 6’4’’ FR OH

#20 Kalynn Meyer 6’3’’ SO MB

#22 Lindsay Krause 6’4’’ FR OH

#25 Callie Schwarzenbach 6’5’’ SR MB

#26 Lauren Stivrins 6’4’’ SR MB

Florida State (20-9)

#1 Ekes, Skye

#2 Chacon, Morgan

#4 Koenig, Audrey

#5 Dupes, Emery

#7 Tessier, Lily

#8 Louis, Khori

#11 Stockman, Marissa

#14 Golden, Caroline

#15 Conley, Sydney

#16 Clothier, Emma

#18 Pitchford, Ava

#23 Burrows, Lauryn

Schedule of 2nd Round matches in Central time and all on ESPN+

#7 Kentucky vs Illinois 4 pm

#1 Louisville vs. Ball State 5 pm

#9 Ohio State vs Tennessee 5 pm

#8 Georgia Tech vs Western Kentucky 6 pm

#3 Pitt vs Penn State 6 pm

#4 Wisconsin vs FGCU 6 pm

#12 Minnesota vs Stanford 7 pm

#10 Nebraska vs Florida State 7 pm

#11 BYU vs Utah 8 pm

#13 UCLA vs UCF 9 pm

#15 Washington vs Hawaii 9 pm