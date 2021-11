Nebraska WBB vs Maine Game Thread

Welcome to basketball season Corn Nation! I won’t be able to join you for the game thread as I am teaching a class at this time. I’m sure you’ll cheer loud without me.

Nebraska Cornhuskers vs. Maine Black Bears

Tuesday, Nov. 9, 2021, Noon (CT)

Pinnacle Bank Arena - Lincoln, Nebraska

Live Video: B1G+ (subscription required)

Live Radio: Huskers Radio Network (11:45 a.m.) Matt Coatney (PBP), Jeff Griesch (Analyst) Lincoln (B107.3 FM), Omaha (ESPN 590 AM), Huskers.com, Huskers App

Nebraska Cornhuskers (0-0, 0-0 Big Ten) Expected Starters

14 - Bella Cravens - 6-3 - Jr. - F - 6.4 ppg, 7.6 rpg

34 - Isabelle Bourne - 6-2 - So. - F - 13.6 ppg, 7.5 rpg

0 - Ashley Scoggin - 5-7 - RSo. - G - 8.5 ppg, 2.1 rpg

1 - Jaz Shelley - 5-9 - So. - G - 4.0 ppg, 1.7 rpg

4 - Sam Haiby - 5-9 - Jr. - G - 16.8 ppg, 6.8 rpg

Off the Bench

2 - Trinity Brady - 5-11 - So. - G - 8.5 ppg, 5.0 rpg

21 - Annika Stewart - 6-3 - Fr. - F - 6.4 ppg, 3.0 rpg

11 - Ruby Porter - 5-10 - Fr. - G - 4.7 ppg, 2.2 rpg

10 - Whitney Brown - 5-8 - Fr. - G - 3.2 ppg, 1.4 rpg

5 - MiCole Cayton - 5-9 - Gr./RJr. - G - 2.7 ppg, 0.9 rpg

32 - Kendall Coley - 6-2 - Fr. - F/G - 1.9 ppg, 1.0 rpg

3 - Allison Weidner - 5-10 - Fr. - G - High School

15 - Kendall Moriarty - 6-1 - Fr. - G - High School

33 - Tatiana Popa - 6-5 - Fr. - C/F - High School

40 - Alexis Markowski - 6-3 - Fr. - F/C - High School

Head Coach: Amy Williams (Nebraska, 1998) Sixth Season at Nebraska (72-75); 15th Season Overall (265-184)

Maine Black Bears (0-0, 0-0 America East)

0 - Sera Hodgson - 5-11 - Fr. - G - High School

5 - Maeve Carroll - 5-11 - Gr. - F - 10.7 ppg, 6.1 rpg

3 - Anne Simon - 5-8 - Jr. - G - 12.5 ppg, 5.2 rpg

4 - Alba Orois - 5-7 - So. - G - 3.6 ppg, 1.1 rpg

13 - Caroline Bornemann - 5-10 - So. - G/F - 0.7 ppg, 0.6 rpg

Off the Bench

23 - Abbe Laurence - 6-2 - Jr. - F - 2.1 ppg, 2.0 rpg

1 - Olivia Rockwood - 5-5 - So. - G - 0.7 ppg, 0.8 rpg

10 - Anna Kahelin - 5-11 - Jr. - G - 0.4 ppg, 0.5 rpg

12 - Katie White - 6-2 - So. - F - 0.2 ppg, 0.3 rpg

2 - Lexi Mittelstadt - 5-8 - So. - G - 0.0 ppg, 0.0 rpg

15 - Paula Gallego - 6-1 - Fr. - G - High School

20 - Penelope Castillo - 5-11 - Fr. - F - High School

21 - Bailey Wilborn - 5-8 - Fr. - G - High School

33 - Adrianna Smith - 5-10 - Fr. - F - High School

Head Coach: Amy Vachon (Maine, 2000) Sixth Season at Maine (94-42); Sixth Season Overall (94-42)